Ultime Notizie – Crisi governo | Renzi | “O c’è Draghi o si vota”

"O c'è Draghi o si va a votare. Secondo me Salvini e Berlusconi, dopo questa vicenda, sono più vicini a una lista unica. Dentro il Pd qualcuno dirà a Letta 'anche basta con Conte', e Di Battista e Raggi faranno le scarpe a Conte". Così Matteo Renzi ospite di 'L'aria che tira estate' su La7 sugli scenari aperti dalla Crisi di governo. "Draghi dovrà decidere e io mi auguro, e penso che andrà a finire così, faccia prevalere il senso delle istituzioni che lo caratterizza da sempre, perché Draghi sa rispettare le istituzioni", scandisce il leader di Italia Viva. "Draghi è uno statista che pensa al Paese, Conte – attacca – è uno stagista che pensa ai grillini, gente malata per i sondaggi, che pensa esclusivamente ai sondaggi non capendo che si fa politica ...

