Ultime Notizie – Crisi governo, Meloni: “Sinistra fugge da voto” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la Sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani”. Così Giorgia Meloni su Twitter. Intanto ieri Berlusconi e Salvini hanno detto di esser pronti ad andare al voto. Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel ‘patto di fiducia’hanno affermato il presidente di Forza Italia e il leader della Lega al termine di un incontro a villa Certosa sulla Crisi di governo. I due, dopo aver liquidato il M5S “per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”, ribadita la ferma intenzione di tenere una strategia comune ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) “Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, laè disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani”. Così Giorgiasu Twitter. Intanto ieri Berlusconi e Salvini hanno detto di esser pronti ad andare al. Le “nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel ‘patto di fiducia’hanno affermato il presidente di Forza Italia e il leader della Lega al termine di un incontro a villa Certosa sulladi. I due, dopo aver liquidato il M5S “per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità”, ribadita la ferma intenzione di tenere una strategia comune ...

