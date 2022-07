Ultime Notizie – Crisi governo, Berlusconi e la tentazione del voto (Di lunedì 18 luglio 2022) Silvio Berlusconi è a Roma per seguire gli ultimi sviluppi della Crisi del governo Draghi e avere da vicino il polso della situazione. A ‘Villa Grande’, l’ex villa Zeffirelli sull’Appia antica, il Cav non vedrà, per ora, i suoi ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna, considerati ‘draghiani’ dagli azzurri più oltranzisti e sovranisti, nè incontrerà i parlamentari, ma farà il punto con il numero due del partito, Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, presente la senatrice Licia Ronzulli, responsabile dei rapporti con gli alleati. Il Cav sta alla finestra, conferma l’asse con Matteo Salvini e si tiene aperta ogni strada: quella del voto anticipato, invocato (almeno a parole) anche dalla Lega, e un Draghi bis, sponsorizzata dallo storico presidente di Mediaset, Fedele ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Silvioè a Roma per seguire gli ultimi sviluppi delladelDraghi e avere da vicino il polso della situazione. A ‘Villa Grande’, l’ex villa Zeffirelli sull’Appia antica, il Cav non vedrà, per ora, i suoi ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna, considerati ‘draghiani’ dagli azzurri più oltranzisti e sovranisti, nè incontrerà i parlamentari, ma farà il punto con il numero due del partito, Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, presente la senatrice Licia Ronzulli, responsabile dei rapporti con gli alleati. Il Cav sta alla finestra, conferma l’asse con Matteo Salvini e si tiene aperta ogni strada: quella delanticipato, invocato (almeno a parole) anche dalla Lega, e un Draghi bis, sponsorizzata dallo storico presidente di Mediaset, Fedele ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 170mila i morti in Italia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Sal… - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - junews24com : Mercato Juve: il Lecce beffa i bianconeri per un giovane talento - - zazoomblog : Ultime Notizie – Crisi governo Meloni: “Basta con ridicolo teatrino al voto” - #Ultime #Notizie #Crisi #governo -