Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 750 contagi e 4 morti: bollettino 18 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 750 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. Dei nuovi casi, 633 sono stati diagnosticati da antigenico. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 2058 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 175 ( – 1 ). Sono 41854 i casi di isolamento domiciliare ( – 265 ). Dei 4 decessi: una donna di 93 anni e un uomo di 89, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 85 anni, residenti nella provincia di Nuoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 750 i nuovida coronavirus18in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Dei nuovi casi, 633 sono stati diagnosticati da antigenico. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 2058 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 175 ( – 1 ). Sono 41854 i casi di isolamento domiciliare ( – 265 ). Dei 4 decessi: una donna di 93 anni e un uomo di 89, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 74 e 85 anni, residenti nella provincia di Nuoro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

