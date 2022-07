Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 31 204 contagi e 112 morti | bollettino 18 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 31.204 i nuovida Coronavirus in, 182022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 112. Nelle24 ore sono stati processati 135.642 tamponi con un tasso di positività al 23%. In aumento ricoveri, 272 in più di ieri, e terapie intensive, 14 in più di ieri. I DATI DALLE REGIONI ABRUZZO – Sono 1070 i nuovida coronavirus registrati, 18, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 477147. Lo riferisce ilcon i dati della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 ...