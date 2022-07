Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 4.175 contagi e 11 morti: bollettino 18 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 4.175 i contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 18 luglio. Si registrano, inoltre, altri 11 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 10.590 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 52 (+5 rispetto a ieri), 1.598 negli altri reparti Covid (+54 rispetto a ieri). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 708 nuovi casi, seguita da Modena a 598, Reggio Emilia a 508, poi, Ravenna a 438, Rimini a 427, Ferrara a 411, Parma a 331, quindi, Cesena a 237, Forlì a 214, Piacenza a 181 e, infine, il Circondario Imolese con 122 nuovi casi. In totale, dall’inizio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 4.175 idainRomagna secondo ildi, 18. Si registrano, inoltre, altri 11. Nelle24 ore sono stati processati 10.590 tamponi, tra molecolari e antigenici. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 52 (+5 rispetto a ieri), 1.598 negli altri reparti(+54 rispetto a ieri). La situazione deinelle province vede Bologna con 708 nuovi casi, seguita da Modena a 598, Reggioa 508, poi, Ravenna a 438, Rimini a 427, Ferrara a 411, Parma a 331, quindi, Cesena a 237, Forlì a 214, Piacenza a 181 e, infine, il Circondario Imolese con 122 nuovi casi. In totale, dall’inizio ...

