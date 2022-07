Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 496 contagi e 2 morti: bollettino 18 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) In Basilicata sono 496 i nuovi contagi coronavirus oggi, 18 luglio, su un totale di 1645 tamponi eseguiti, e si registrano due decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito alle Ultime 24 ore. Le persone decedute sono un ultraottantenne di Rapolla e una settantenne di Rionero in Vulture. Il numero giornaliero più elevato di nuovi casi è stato rilevato a Potenza (80). Nello stesso report sono state registrate 223 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 di cui nessuno in terapia intensiva: 42 nell’ospedale di Potenza; 53 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.709. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Insono 496 i nuovicoronavirus, 18, su un totale di 1645 tamponi eseguiti, e si registrano due decessi per-19. Sono i dati deldella task force regionale riferito alle24 ore. Le persone decedute sono un ultraottantenne di Rapolla e una settantenne di Rionero in Vulture. Il numero giornaliero più elevato di nuovi casi è stato rilevato a Potenza (80). Nello stesso report sono state registrate 223 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 95 di cui nessuno in terapia intensiva: 42 nell’ospedale di Potenza; 53 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 15.709. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

