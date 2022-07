Ultima serata del Bct: “Sposa in Rosso” conquista il pubblico (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella serata conclusiva del Bct ai Giardini della Rocca dei Rettori si è tenuta la seconda anteprima nazionale. Questa volta, ad intrattenere il pubblico, è toccato al film di Gianni Costantino “Sposa in Rosso”. Un film che racconta di un malinteso trasformatosi in una truffa meravigliosa e romantica. Una storia che lascia lo spettatore con un senso di allegra amarezza che ti fa stare per tutto il tempo della proiezione con un sorriso stampato sul volto. Un film difficile da incasellare in un genere ben definito a detta del regista, che però si avvicina molto ad una commedia d’amore corale. Scritto nel 2019, la sua realizzazione è poi slittata a dopo l’inizio della pandemia. Girato tra Malta e la Puglia non manca di mostrare scorci incantevoli. Nella conferenza tenutasi nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nellaconclusiva del Bct ai Giardini della Rocca dei Rettori si è tenuta la seconda anteprima nazionale. Questa volta, ad intrattenere il, è toccato al film di Gianni Costantino “in”. Un film che racconta di un malinteso trasformatosi in una truffa meravigliosa e romantica. Una storia che lascia lo spettatore con un senso di allegra amarezza che ti fa stare per tutto il tempo della proiezione con un sorriso stampato sul volto. Un film difficile da incasellare in un genere ben definito a detta del regista, che però si avvicina molto ad una commedia d’amore corale. Scritto nel 2019, la sua realizzazione è poi slittata a dopo l’inizio della pandemia. Girato tra Malta e la Puglia non manca di mostrare scorci incantevoli. Nella conferenza tenutasi nel ...

