Ultima sentenza per Sara Croce e il suo ex fidanzato: colpo di scena in tribunale (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è definitivamente conclusa la vicenda che vede Sara Croce contro il suo ex fidanzato Hormoz Vasfi. L'attore che ha mosso delle gravi accuse verso la 'bonas' di Avanti un altro, si è trovato a fare i conti con la legge. Quello che sembrava un processo con esito sicuro si è trasformato in una sorpresa. La storia si Sara Croce e il magnate del petrolio, Hormoz Vasfi è cominciata nel 2019. La Bonas ha cominciato questa relazione nel 2019, dopo un viaggio a Dubai. Vasfi come preso da un colpo di fulmine ha voluto il numero della soubrette e per conquistarla ha messo in atto un corteggiamento spietato. Le attenzioni erano di ogni tipo, come la stessa Sara ha dichiarato spesso, dall'autista pronto a portala ovunque al pagamento delle sue spese personali. La storia però si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 luglio 2022) Si è definitivamente conclusa la vicenda che vedecontro il suo exHormoz Vasfi. L'attore che ha mosso delle gravi accuse verso la 'bonas' di Avanti un altro, si è trovato a fare i conti con la legge. Quello che sembrava un processo con esito sicuro si è trasformato in una sorpresa. La storia sie il magnate del petrolio, Hormoz Vasfi è cominciata nel 2019. La Bonas ha cominciato questa relazione nel 2019, dopo un viaggio a Dubai. Vasfi come preso da undi fulmine ha voluto il numero della soubrette e per conquistarla ha messo in atto un corteggiamento spietato. Le attenzioni erano di ogni tipo, come la stessaha dichiarato spesso, dall'autista pronto a portala ovunque al pagamento delle sue spese personali. La storia però si ...

Pubblicità

valjant57 : @Casstigo @Tiropraticocom Con tutto il rispetto, Alberto. Sonia non è la prima e non sarà stata l’ultima di questa… - Trovolavorobiz : RT @giamahiria: Sentita la sua ultima dichiarazione, 'sentenza vergognosa', ci conferma che non fa parte di un governo democratico. - Priscil81357012 : @_insonne_ @LaStampa Una sentenza antiscientifica rimane tale. Non è la prima e non sarà l’ultima. Io mi occupo del… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: A 21 anni dall'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, è arrivata la sentenza della Corte d'As… - Ashliman : @Max_Mi_ @yashin_na la Speranza é l ultima a morire eeeh... o nel vostro caso sara l ultima a dimettersi? Parlami… -