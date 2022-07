Ue | “Lavoriamo sull’aumento del sostegno militare a Kiev | e perché le sanzioni alla Russia funzionino”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 luglio 2022) “Oggi ascolteremo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ci illustrerà la situazione sul terreno“. Così Josep Borrell (nella foto), Alto Rappresentante dell’Ue, intercettato poco prima di entrare in riunione a Bruxelles, Consiglio Affari Esteri dove, ha anticipato, “vedremo come continuare a sostenere l’Ucraina. I ministri discuteranno l’aumento del. E sono sicuro che troveranno un accordo politico su questo“. Borrell: “Occorre essere sicuri che lesono efficaci, qualcuno ha detto che sono state un errore: io non credo” Del resto, ha assicurato ancora l’Alto rappresentante, “Il Consiglio continua, e discuterà anche delle proposte messe sul tavolo per migliorare l’attuazione dellegià esistenti, che includono il divieto di importare oro ...