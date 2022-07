Udinesemania - Buoni segnali della prime amichevoli

(Di lunedì 18 luglio 2022) Settimana di test per l'Udinese. Treutili non solo per iniziare a mettere minuti nelle gambe ma anche per raccogliere le...

Pubblicità

Calciomercato.com

Sì, ora a Udine si torna a sognare, dafriulani sempre con i piedi per terra. Troppo facile parlare dell'eroe di giornata, quel Beto che non segnava da nove giornata, che stava quasi diventando ...Che la società stia sondando il terreno in cerca di un mediano dai piedie di una mezz'ala offensiva non è un mistero. I nomi in ballo sono diversi, bisogna capire quale può essere il margine ... Udinesemania - Si riparte dalle certezze sognano l'Europa