Udinesemania – Buoni segnali della prime amichevoli | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 01:09:00 Amici di JustCalcio.com, viamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Settimana di test per l’Udinese. Treutili non solo per iniziare a mettere minuti nelle gambe ma anche per raccogliere leindicazioni tecniche e tattiche. Se nella gara contro il Rapid Lienz, che ha inaugurato la stagione, il divario era troppo ampio (0-11 il punteggio finale in favore dei bianconeri con gli austriaci mai in grado di contrastare l’intraprendenza friulana), contro l’Union Berlino è stata partita vera. 3 a 3 davvero divertente, in campo due squadre che non si sono per nulla risparmiate. Gli uomini di Sottil, nonostante i tedeschi fossero più avanti nella preparazione, hanno ben figurato, confermando quelle qualità intraviste nel finale dello scorso campionato. La sfida domenicale ...