Ucraina ultime notizie Turchia | c’è accordo generale su corridoi grano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il presidente ucraino Zelensky ha rimosso ieri dall’incarico sia il capo del servizio di sicurezza Bakanov, sia il procuratoreVenediktova. È stata rilasciata dopo poche ore di detenzione la giornalista russa Marina Ovsiannikova, divenuta famosa a marzo per aver esibito in televisione durante un telegiornale un cartello contro la guerra ine arrestata ieri per aver protestato di nuovo contro l’invasione. Il presidente turco Erdogan ha discusso con Macron deisicuri nel mar Nero per permettere l’esportazione didai porti dell’. Per Borrell (Ue) bisogna continuare ad applicare le sanzioni contro la Russia nonostante la crisi del gas.