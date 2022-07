Ucraina: media, 'procuratore generale rimosso intende restare al suo posto' (Di lunedì 18 luglio 2022) Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Iryna Venediktova ritiene la propria sospensione illegittima e intende restare al proprio posto. Lo scrive il media ucraino Zerkalo Nedeli, citando fonti dell'ufficio del procuratore generale, secondo cui la Venediktova, rimossa temporaneamente dal suo incarico ieri, avrebbe comunicato la propria intenzione di rimanere al procuratore ad interim Symonenko e ai suoi collaboratori più stretti. Secondo il sito, il parlamentare David Arakhamia avrebbe già proposto agli altri deputati di raccogliere le firme per votare la sfiducia nei confronti della Venediktova. Quanto al capo dei Servizi di sicurezza Ivan Bakanov, anch'egli rimosso temporaneamente dalle sue funzioni, il presidente Volodymyr Zelensky chiederà ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Kiev, 18 lug. (Adnkronos) - Iryna Venediktova ritiene la propria sospensione illegittima eal proprio. Lo scrive ilucraino Zerkalo Nedeli, citando fonti dell'ufficio del, secondo cui la Venediktova, rimossa temporaneamente dal suo incarico ieri, avrebbe comunicato la propria intenzione di rimanere alad interim Symonenko e ai suoi collaboratori più stretti. Secondo il sito, il parlamentare David Arakhamia avrebbe già proagli altri deputati di raccogliere le firme per votare la sfiducia nei confronti della Venediktova. Quanto al capo dei Servizi di sicurezza Ivan Bakanov, anch'eglitemporaneamente dalle sue funzioni, il presidente Volodymyr Zelensky chiederà ...

