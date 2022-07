Ucraina, in arrivo a Kiev altri 500 milioni di aiuti militari (Di lunedì 18 luglio 2022) In arrivo in Ucraina nuove forniture di armi. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno, infatti, raggiunto un’intesa politica per destinare una nuova tranche da 500 milioni di euro di aiuti militari a Kiev che porta il totale a 2,5 miliardi di euro. Ucraina, Michel: “L’Europa continua a garantire la pace e la difesa dei nostri valori” “L’Europa – ha annunciato in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel – continua a garantire la pace e la difesa dei nostri valori. Accolgo con favore l’accordo politico raggiunto al Consiglio Ue sulla quinta tranche di sostegno in equipaggiamenti militari all’Ucraina che porta il totale a 2,5 miliardi di euro. L’Europa sta con l’Ucraina”. L’Ue, ha affermato il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Ininnuove forniture di armi. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno, infatti, raggiunto un’intesa politica per destinare una nuova tranche da 500di euro diche porta il totale a 2,5 miliardi di euro., Michel: “L’Europa continua a garantire la pace e la difesa dei nostri valori” “L’Europa – ha annunciato in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel – continua a garantire la pace e la difesa dei nostri valori. Accolgo con favore l’accordo politico raggiunto al Consiglio Ue sulla quinta tranche di sostegno in equipaggiamentiall’che porta il totale a 2,5 miliardi di euro. L’Europa sta con l’”. L’Ue, ha affermato il ...

