Ucraina: Draghi, 'stabilità Mediterraneo messa a dura prova da invasione Russia' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Il vertice di oggi è anche l'occasione per riaffermare l'impegno di Italia e Algeria per la stabilità e per la prosperità del Mediterraneo, messe a dura prova dall'invasione russa dell'Ucraina". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Il vertice di oggi è anche l'occasione per riaffermare l'impegno di Italia e Algeria per lae per la prosperità del, messe adall'russa dell'". Così il premier Marionelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune.

Pubblicità

CarloCalenda : Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE… - Adnkronos : #Ucraina, vicepremier Vereshchuk: 'Con #Draghi al governo vinceremo guerra'. L'intervista esclusiva all'Adnkronos. - ilfoglio_it : Letta pronto a presentare un mini programma al premier per la fine 'ordinata' della legislatura: 'La casa sta bruci… - ElisabettaGiur4 : RT @CarloCalenda: Io spero che #Draghi vada alle camere e dica: “il mio programma è continuare ad aiutare l’Ucraina in accordo con UE/NATO;… - NessunLuogo24 : Oggi andremo in #Algeria per seguire #Draghi e gli accordi sul #gas. Poi il punto di vista estero sulla crisi di go… -