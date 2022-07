Tyrrhenian lab | master universitario | aperto il bando di iscrizione

(Di lunedì 18 luglio 2022) E’ ufficialmenteilper candidarsi aldi II Livello “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, promosso da Terna in collaborazione con le Universita’ di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progettoLab. Gli studenti in possesso di laurea Magistrale in materie tecnico-scientifiche (fisica, informatica, ingegneria, matematica, data science) potranno presentare domanda di ammissione alfino al 18 settembre. Terna, a seguito della verifica di ammissibilità da parte degli atenei coinvolti, procederà alla valutazione dei candidati e alla selezione di 15 studenti per ciascun ateneo che prenderanno parte alla prima delle tre edizioni previste del. Il corso iniziera’ il prossimo ...

