“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di lunedì 18 luglio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiMaria Falcione, talentuosa scrittrice nasce a Benevento il 31 ottobre 1979. Ha composto numerose opere tra cui la pubblicazione di sei libri più la partecipazione a numerosi concorsi letterari. I suoi libri sono stati esposti alla fiera del libro di Milano e di Torino e depositati nella libreria nazionale in Roma. Qualificandosi sempre tra i primi posti. Collabora con una testata giornalistica locale ed è presente nel settore letterario in più vesti. La sua carriera parte con il suo primo scritto “Un sorriso lungo il viaggio” che le ha aperto le porte del componimento personale fino a giungere alla sua ultima pubblicazione “Il passato non si riscatta”. Da allora la partecipazione attiva della scrittrice ha fatto si che i suoi numerosi lettori potessero ogni volta confrontarsi con un suo nuovo lavoro. Attendiamo per questo con trepidazione nuovi lavori che ...

Pubblicità

il_Pica87 : Tutti pazzi per #Bremer … io non sono così convinto del ragazzo (spero di sbagliarmi ovvio) io avrei preferito i pr… - boborock69 : @matteosalvinimi Levati dai coglioni se hai il coraggio....come quando sostieni questo governo di pazzi e poi fai f… - dbonfanti1341 : @fdragoni Tutti pazzi - hyn2jin : RT @i91flkr: @333zddy @w9smt @hyn2jin tutti i g4i bevono il cianuro si vede che sono pazzi e che devono essere curati - 333zddy : RT @i91flkr: @333zddy @w9smt @hyn2jin tutti i g4i bevono il cianuro si vede che sono pazzi e che devono essere curati -

LA NAZIONE

Che ha steso un rapporto coni provvedimenti che salterebbero con una crisi di governo. ... "I più". Crisi di governo, ecco il disastro: per Calenda l'Italia si schianta A proposito di ...... ricordando a, ancora una volta, che vanificare il governo Draghi significherebbe mandare a ... "I più". Crisi di governo, ecco il disastro: per Calenda l'Italia si schianta In questa babele, ... Finale col botto: tutti pazzi per Johnny Depp a Umbria Jazz Tutti pazzi perr Johnny Depp (anche se la vera leggendaria star della musica ovviamente è e resta Jeff Beck). Fans accalcati sotto al Brufani anche ieri (molte le donne) che hanno sperato fino all’ult ...Fan in delirio per la star di Hollywood all'Arena Santa Giuliana, in tour con il leggendario Jeff Beck di cui è special guest ...