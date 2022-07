Tumori, scoperta made in Campania: CBX, la proteina coinvolta nell’insorgenza della leucemia (Di lunedì 18 luglio 2022) Una proteina, denominata CBX, e’ capace di “intrappolare” regioni del DNA contrastando l’azione di geni antitumorali e favorendo l’insorgenza e la progressione della leucemia mieloide acuta. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’Universita’ Vanvitelli di Napoli, in collaborazione con Biogem di Ariano Irpino e con il Netherlands Cancer Institute, pubblicato su Molecular Cancer. Nello studio, i ricercatori hanno osservato che le cellule leucemiche mostrano livelli di CBX2 piu’ alti rispetto alle cellule normali e successivamente hanno chiarito il meccanismo attraverso cui la proteina favorisce lo sviluppo della leucemia. “L’aumentata espressione di CBX2 nelle cellule tumorali intrappola diversi geni all’interno di regioni molto condensate della ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) Una, denominata CBX, e’ capace di “intrappolare” regioni del DNA contrastando l’azione di geni antitumorali e favorendo l’insorgenza e la progressionemieloide acuta. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori dell’Universita’ Vanvitelli di Napoli, in collaborazione con Biogem di Ariano Irpino e con il Netherlands Cancer Institute, pubblicato su Molecular Cancer. Nello studio, i ricercatori hanno osservato che le cellule leucemiche mostrano livelli di CBX2 piu’ alti rispetto alle cellule normali e successivamente hanno chiarito il meccanismo attraverso cui lafavorisce lo sviluppo. “L’aumentata espressione di CBX2 nelle cellule tumorali intrappola diversi geni all’interno di regioni molto condensate...

