TS – Bologna al top in amichevole. Arnautovic segna ma si fa male (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 22:27:33 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Bologna-Pinzolo 5-0 Barrow lanciato in profondità all’8? sblocca il match, proprio quest’ultimo al 28? raddoppia con un tiro in diagonale, dopo aver superato in velocità i diretti marcatori. La prima frazione termina così con i felsinei avanti di due gol. Nella ripresa arriva il tris di Barrow, dopo una respinta del portiere dopo un tiro di Arnautovic. Proprio il bomber austriaco realizza il poker, mentre Aebischer sigla il definitivo 5-0. Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Amey, Medel, Theate; Kasius, Aebischer, Dominguez, Lykogiannis; Soriano, Barrow; Arnautovic (31? st Paananen). Allenatore: Mihajlovic. PINZOLO: Collini (dal 13? s.t. Scaia), Bonapace (dal 20? s.t. Maestri), Maturi D., Nella, Aldeni (dal 13? s.t. Compostella), Marocchi (dal ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-17 22:27:33 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:-Pinzolo 5-0 Barrow lanciato in profondità all’8? sblocca il match, proprio quest’ultimo al 28? raddoppia con un tiro in diagonale, dopo aver superato in velocità i diretti marcatori. La prima frazione termina così con i felsinei avanti di due gol. Nella ripresa arriva il tris di Barrow, dopo una respinta del portiere dopo un tiro di. Proprio il bomber austriaco realizza il poker, mentre Aebischer sigla il definitivo 5-0.(3-4-2-1): Skorupski; Amey, Medel, Theate; Kasius, Aebischer, Dominguez, Lykogiannis; Soriano, Barrow;(31? st Paananen). Allenatore: Mihajlovic. PINZOLO: Collini (dal 13? s.t. Scaia), Bonapace (dal 20? s.t. Maestri), Maturi D., Nella, Aldeni (dal 13? s.t. Compostella), Marocchi (dal ...

Pubblicità

lacittanews : Bologna-Pinzolo 5-0 Barrow lanciato in profondità all'8' sblocca il match, proprio quest'ultimo al 28' raddoppia co… - Luxgraph : Bologna al top in amichevole. Arnautovic segna ma si fa male - Marco90017 : @FedeIlSordo @cryptomiky2 @90ordnasselA Boh la Roma non Sara il Barcellona Ma è comunque una squadra che dagli Anni… - avonsbusker : @drewxslover quelle sarebbero top per bologna mi sento maleeeee così nell’arena giri con quella t-shirt - ZonaBianconeri : RT @NapoliCalciogol: TOP NEWS Ore 24 - Lukaku infiamma i tifosi dell'Inter. Napoli-Kim, tutte le ultime #Bologna #Juventus #SerieA https://… -