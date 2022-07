Trump criticato dalle famiglie delle vittime dell’11 settembre (Di lunedì 18 luglio 2022) Le famiglie delle vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 hanno criticato l’ex presidente Trump per aver accettato di ospitare un evento di golf organizzato dai sauditi. In una lettera, chiedono all’ex presidente di annullare l’evento. : cos’è successo? Le famiglie delle vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 luglio 2022) Ledegli attacchi terroristici2001 hannol’ex presidenteper aver accettato di ospitare un evento di golf organizzato dai sauditi. In una lettera, chiedono all’ex presidente di annullare l’evento. : cos’è successo? Ledegli attacchi terroristici

Pubblicità

Billa42_ : Trump criticato dalle famiglie delle vittime dell’11 settembre - Peraz : Nel frattempo, ha criticato l’amministrazione Trump per aver abbandonato l’accordo, definendo la decisione un “gigantesco errore” (10/39) - LauraCarrese : Solo Trump può evitare tutto questo, non deve dimenticare che Abe era suo amico e che fu molto criticato per averlo… -