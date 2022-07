TRUFFA FACEBOOK “VEDI CHI HA MENZIONATO LA TUA PAGINA”

Pubblicità

Agente_Lisa : Torna la truffa dello squillo telefonico. La chiamata arriva dall’estero, lo si nota dal prefisso, in questo caso +… - umbriaOn : #Avigliano #Umbro: ruba foto su #Facebook, si finge un caro amico e #truffa una #tabaccaia - chiccheinform : Facebook: mi stanno chiedendo di trovare qualcuno che mi aiuti a ricevere un codice | Truffa #facebook - Grandi_Idee : RT @Agente_Lisa: Torna la truffa dello squillo telefonico. La chiamata arriva dall’estero, lo si nota dal prefisso, in questo caso +44 Regn… - onavi_s : @CristinaMolendi Tempo fa ho ascoltato un podcast, mi sembra “Love bombing', in cui tra le altre si narrava la stor… -

umbriaON

Grazie alla segnalazione,codificherà l'immagine o il video con un codice hash in modo che ... Ma come si fa a far scaricare un virus a un'altra persona Si può ricorrere alla notadel ...Sulla sua paginail sindaco ha dato anche altre indicazioni: "Per evitare ladietro l'angolo, consigliamo di non fornire dati personali al telefono, di rivolgersi sempre con fiducia ... Ruba foto su Facebook, si finge un caro amico e truffa una tabaccaia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tante le telefonate da parte di cittadini che stavano per cadere nelle “trappole” dei malfattori. Così Ferdinandi ha pubblicato un vademecum ...