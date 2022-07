Trent’anni dalla strage di via d’Amelio: dalla casa del magistrato ai suoi scritti, sette libri per raccontare Paolo Borsellino ai bambini (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono passati Trent’anni da quel 19 luglio 1992 quando Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta furono ammazzati dalla mafia. Chi oggi ha vent’anni non può ricordare le immagini trasmesse alla televisione quel giorno e rischia persino di non sapere nulla della vita del magistrato e del suo amico e collega Giovanni Falcone. A dare una mano ai genitori e agli insegnanti che desiderano passare il testimone ci sono gli scrittori e le case editrici che ogni anno pubblicano libri che aiutano a capire cos’è la mafia, cosa è accaduto nel 1992 e negli anni precedenti, chi erano Falcone e Borsellino. Quest’anno nel trentennale delle stragi sono molte le novità uscite in libreria in queste settimane. Ecco una selezione. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono passatida quel 19 luglio 1992 quandoe iagenti di scorta furono ammazzatimafia. Chi oggi ha vent’anni non può ricordare le immagini trasmesse alla televisione quel giorno e rischia persino di non sapere nulla della vita dele del suo amico e collega Giovanni Falcone. A dare una mano ai genitori e agli insegnanti che desiderano passare il testimone ci sono gli scrittori e le case editrici che ogni anno pubblicanoche aiutano a capire cos’è la mafia, cosa è accaduto nel 1992 e negli anni precedenti, chi erano Falcone e. Quest’anno nel trentennale delle stragi sono molte le novità uscite in libreria in queste settimane. Ecco una selezione. L'articolo proviene da ...

