Tram, benefici per 73 milioni dalla linea per Villa d’Almè (Di lunedì 18 luglio 2022) La sostenibilità. La sostenibilità ambientale, ma anche sociale, è nel Dna della Teb. Niente di impalpabile o aleatorio, ma qualcosa che Teb, la società tranviaria elettrica bergamasca promotrice della linea T2, ha scritto nero su bianco nel corso dell’iter progettuale, in una precisa analisi dei costi-benefici. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 18 luglio 2022) La sostenibilità. La sostenibilità ambientale, ma anche sociale, è nel Dna della Teb. Niente di impalpabile o aleatorio, ma qualcosa che Teb, la società tranviaria elettrica bergamasca promotrice dellaT2, ha scritto nero su bianco nel corso dell’iter progettuale, in una precisa analisi dei costi-

Pubblicità

webecodibergamo : Tram, benefici per 73 milioni dalla linea per Villa d’Almè - zazoomblog : Tram benefici per 73 milioni dalla linea per Villa d’Almè - #benefici #milioni #dalla #linea - zazoomblog : Tram benefici per 73 milioni dalla linea per Villa d’Almè - #benefici #milioni #dalla #linea - TplRoma : @Ereda_V La tua analisi è parziale e soprattutto basata esclusivamente su esperienze totalmente differenti dal cont… -