Traffico Roma del 18-07-2022 ore 20:00 (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati dalla redazione Buonasera sta calando di intensità il Traffico sulla rete viaria cittadina sulla raccordo anulare abbiamo ancora e rallentamenti lieve entità in carreggiata interna tra Tuscolana e doppia brevi chiude in carreggiata esterna a partire dall' uscita Pontina sino allo svincolo Ardeatina in tangenziale code tra lo svincolo Parioli campi sportivi e l'uscita Salaria nelle due direzioni verso lo stadio Olimpico sia in direzione di San Giovanni restano per rallentamenti sulla Salaria all'altezza di Villa Ada anche per un incidente avvenuto in prossimità di piazza di Priscilla al Testaccio la polizia locale Ci segnala un incidente in via Marmorata all'altezza di via Giovanni Battista Bodoni raccomandiamo tutte le attenzioni del caso Traffico congestionato in via ...

viabilitasdp : 20:12 #A25 Lavori in entrata a Chieti fino alle 04:11 del 19/07/2022 verso Autostrada Roma-Teramo . - viagginbici : L’Aniene che non ti aspetti: tra ville imperiali, grotte e conventi in bici Un itinerario a due passi da Roma, lont… - LuceverdeRoma : ????#Treni- Nodo di Roma ?traffico rallentato per interventi delle Forze dell'Ordine altezza Roma Tiburtina #Luceverde #Lazio - Theverityfinal : @arlaanna @Sara74927299 Lascia perdere. Non lo capisce. Come fa ad arrivare da Forte a Roma ci vogliono almeno 3 passa con il traffico - VAIstradeanas : 19:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -