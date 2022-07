Tour de France 2022 | Tadej Poga?ar | “Se ci sarà l’opportunità | attaccherò!”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ildesi è concesso un giorno di riposo in vista dell’ultima settimana e per i corridori ci saranno i Pirenei da affrontare. Tante insidie attendono gli “artisti del pedale” e la Grande Boucle ha ancora molto da dire. Indubbiamente il confronto al vertice tra il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e lo slovenoPoga?ar (UAE Team Emirates) tiene banco. Vingegaard può vantare 2:22 di vantaggio nei confronti del campione della UAE Team Emirates e il loro duelloil tema di quel che resta del. Da par suo il due volte vincitore della grande corsa a tappese non intende gettare la spugna, pronto a dare tutto quello che ha per fare la differenza. Poga?ar è pronto alla sfida e lo dice chiaramente alla vigilia di quel che ...

Due corridori ancora in gara aldesono "positivi al Covid". I due, precisa il comunicato di ASO, "non sono tra i primi venti della classifica": la loro positività è stata rintracciata attraverso i controlli con tampone ...Ha parlato con Christian Prudhomme, il direttore del, a fine tappa: "Mi ha detto che ero stato incredibilmente coraggioso, mi ha ringraziato per aver lottato". Non ripartirà, però, la giuria ...Il Tour de France 2022 si è concesso un giorno di riposo in vista dell'ultima settimana e per i corridori ci saranno i Pirenei da affrontare. Tante insidie attendono gli "artisti del pedale" e la Gran ...Il corridore lussemburghese, vincitore della nona tappa, ha affermato: 'Gare di altri sport sarebbero state annullate con questo caldo'.