Tour de France 2022, la tappa di domani Carcassone-Foix: percorso e altimetria. Frazione ricca di insidie (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la giornata di riposo, si riprenderà domani con la 16ma Frazione del Tour de France 2022. Si andrà da Carcassone a Foix, per un totale di 178,5 km. Il divertimento di certo non mancherà: andiamo a scoprire insieme il percorso completo e l’altimetria. percorso E altimetria La 16ma Frazione prevede diverse insidie. Nel menù di giornata sono presenti ben 4 GPM, due dei quali di prima categoria, ovvero il Port de Lers (11,4 km al 7%) e il Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%). Le due salite più dure saranno entrambe nella seconda parte di tappa e si scollinerà sull’ultima asperità quando mancheranno poco più di 25 km al traguardo. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la giornata di riposo, si riprenderàcon la 16madelde. Si andrà da, per un totale di 178,5 km. Il divertimento di certo non mancherà: andiamo a scoprire insieme ilcompleto e l’La 16maprevede diverse. Nel menù di giornata sono presenti ben 4 GPM, due dei quali di prima categoria, ovvero il Port de Lers (11,4 km al 7%) e il Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%). Le due salite più dure saranno entrambe nella seconda parte die si scollinerà sull’ultima asperità quando mancheranno poco più di 25 km al traguardo. La ...

