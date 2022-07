Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Sono pronto alla sfida contro Pogacar, non sento l’obbligo di vincere il Tour” (Di lunedì 18 luglio 2022) La quiete prima della tempesta? Lo si potrebbe definire così il giorno di riposo del Tour de France 2022, prima dell’ultima settimana. I corridori e i team cercheranno di recuperare più energie possibili perché la sfida che attende loro è ardua e ha un nome chiaro: Pirenei. Le salite, infatti, la faranno da padrone e saranno di sicuro teatro di tante sfide serrate. La contesa più attesa, indubbiamente, è quella per la Maglia Gialla tra il danese Jonas Vingegaard e il due vincitore della Grande Boucle, Tadej Pogacar. Sulle Alpi i due hanno regalato spettacolo ed è stato l’alfiere della Jumbo-Visma a uscirne vittorioso, essendo lui il leader della classifica generale, con 2:22 di margine nei confronti dello sloveno. Quest’ultimo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) La quiete prima della tempesta? Lo si potrebbe definire così il giorno di riposo delde, prima dell’ultima settimana. I corridori e i team cercheranno di recuperare più energie possibili perché lache attende loro è ardua e ha un nome chiaro: Pirenei. Le salite, infatti, la faranno da padrone e saranno di sicuro teatro di tante sfide serrate. La contesa più attesa, indubbiamente, è quella per la Maglia Gitra il danesee il due vincitore della Grande Boucle, Tadej. Sulle Alpi i due hanno regalato spettacolo ed è stato l’alfiere della Jumbo-Visma a uscirne vittorioso, essendo lui il leader della classifica generale, con 2:22 di margine nei confronti dello sloveno. Quest’ultimo, ...

