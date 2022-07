Tour de France 2022, italiani cercasi. Bettiol ci va vicino ma non basta (Di lunedì 18 luglio 2022) 1087. Questo è il numero di giorni che sono passati dall’ultima vittoria di un azzurro in una tappa del Tour de France. Mancano ancora sei tappe e le carte da giocare non sono finite, ma si fa sempre più concreta la possibilità di chiudere il terzo Tour consecutivo senza bandiere tricolori vicino al nome dei vincitori. Per trovare l’ultimo triennio che non ha visto una vittoria italiana alla Grande Boucle, bisogna addirittura scavare fino alle edizioni tra il 1980 e il 1982. Nella seconda settimana intera i corridori azzurri si sono sicuramente visti di più, spesso recitando ruoli da protagonisti, eppure manca ancora l’acuto. Diversi hanno provato a buttarsi nelle fughe ma anche in una settimana in cui gli attacchi da lontano hanno costituito quattro dei sei successi, nessuno ha potuto alzare le braccia sul ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) 1087. Questo è il numero di giorni che sono passati dall’ultima vittoria di un azzurro in una tappa delde. Mancano ancora sei tappe e le carte da giocare non sono finite, ma si fa sempre più concreta la possibilità di chiudere il terzoconsecutivo senza bandiere tricolorial nome dei vincitori. Per trovare l’ultimo triennio che non ha visto una vittoria italiana alla Grande Boucle, bisogna addirittura scavare fino alle edizioni tra il 1980 e il 1982. Nella seconda settimana intera i corridori azzurri si sono sicuramente visti di più, spesso recitando ruoli da protagonisti, eppure manca ancora l’acuto. Diversi hanno provato a buttarsi nelle fughe ma anche in una settimana in cui gli attacchi da lontano hanno costituito quattro dei sei successi, nessuno ha potuto alzare le braccia sul ...

