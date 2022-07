Tour de France 2022 | domani tappa 16 | percorso | altimetria | favoriti e orari tv - Sport - Altri Sport

Pubblicità

Vingegaard: "Ho qualche abrasione, per fortuna c'è la giornata di riposo" Carcassonne, 18 luglio 2022 - Riprende ilde2022 domani, martedì 19 luglio, per l'inizio dell'ultima settimana di corsa. Il trittico sui Pirenei la farà da padrone in attesa della cronometro fissata alla penultima tappa. La tappa ...Ilde2022 perde un altro grande protagonista. Dopo Primoz Roglic, anche Jakob Fuglsang è costretto ad alzare bandiera bianca. Il danese del team Israel - Premier Tech non può proseguire la ...Carcassonne, 18 luglio 2022 - Riprende il Tour de France 2022 domani, martedì 19 luglio, per l'inizio dell'ultima settimana di corsa. Il trittico sui Pirenei la farà da padrone in attesa della cronome ...Ultima settimana Tour de France 2022, vediamo programma, tappa per tappa, e i favoriti per la maglia gialla nel gran finale del Tour.