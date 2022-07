Totti e Noemi | la foto del bacio scatena il web | ecco la verità

(Di lunedì 18 luglio 2022) Su Instagram è di recente comparso un nuovo profilo diBocchi, sul quale è stata subito postata unache ritrae la Bocchi intenta a baciare l’ex campione del calcio, Francesco. Ma cosa c’è di vero? La relazione traBocchi e l’ex calciatore della Roma Francescoè da giorni sulla bocca di tutti. La separazione clamorosa trae Ilary Blasi (sempre smentita in precedenza da entrambi) è ora stata confermata. E , naturalmente, il hossip è impazzito. Sui social è apparso di recente un nuovo profilo diBocchi e unache ritrae una bionda intenta a baciare l’ex campione del calcio. Laha subito generato stupore tra i fan, che non avrebbero mai pensato chee ...

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - CarlaCambareri : Dicono sui giornali di oggi che non è vero che Francesco Totti s’è baciato con Noemi Bocchi. Insomma….. tutta ‘sta… - __Dan96_ : @noemiofficial Ciao ma allora sei tu la Noemi di Totti - infoitcultura : Ricordate l’ex fidanzata di Totti? Totalmente diversa da Ilary Blasi e Noemi Bocchi - infoitcultura : “La prima foto pubblica di un bacio tra Totti e Noemi Bocchi” altro non è che una gigantesca… -

FrancescoBocchi sono usciti allo scoperto e hanno pubblicato il loro primo bacio No, la foto è un falso: da qualche ora il tam tam sul web è diventato più forte, la notizia è diventata virale ...Così nelle ultime ore impazza la foto del primo bacio tra Francescoe la sua nuova fiammaBocchi . Ma è un fake . Leggi anche > Ilary Blasi e l'uomo misterioso. L'ex naufraga: 'Dopo tanti ...Lory Del Santo ha parlato in questi giorni della fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e pare che ad un certo punto abbia fatto una rivelazione molto importante. Si continua a parlare ...In diversi hanno diffuso una foto che ritrae l'ex capitano della Roma mentre bacia una donna. Per ora infatti né Totti né Noemi hanno confermato la relazione, ma le foto parlano chiaro. Due giorni pri ...