Torino | Singo | «Juric mi ha chiesto 5-6 gol quest’anno»

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole di Wilfrieddal ritiro del: «Ho parlato tanto con il mister, mi ha detto che devo fare ancora meglio» Wilfrieddal ritiro in Austria delha parlato delle sue condizioni fisiche e di cosasi aspetta da lui questa stagione. Di seguito le sue parole. CONDIZIONE – «Fisicamente mi sento bene, dopo l’operazione sono tornato in Costa d’Avorio a trovare la mia famiglia: mi hanno dato tanta carica e sono rientrato con forza e determinazione. Ora sono contento di essere qui: afaceva troppo caldo, mentre in Austria è più bello e lavoriamo bene». RICHIESTE DI– «So di dover migliorare molto, specialmente sul cross e sulla fisicità, mentre mi sento già forte sulla velocità e nella tecnica. Ho parlato tanto con il ...

