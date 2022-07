TMW: il Napoli cambia una clausola del contratto di Ostigard, la presentazione slitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il Napoli ha cambiato in corsa una clausola del contratto di Leo Ostigard, per cui il documento è da riscrivere. Questo implica lo slittamento della firma e della presentazione, che il club avrebbe voluto effettuare oggi in occasione della conferenza stampa di Cristiano Giuntoli. L’affare non è comunque in discussione. Ostigard è già a Dimaro. Piccolo intoppo per la firma di Leo Ostigard. Il Napoli ha infatti cambiato una clausola nelle ultime ore e adesso i contratti devono essere corretti. I legali sono al lavoro per risolvere quanto prima il problema, anche perché gli azzurri avrebbero voluto presentare il difensore oggi in conferenza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, ilhato in corsa unadeldi Leo, per cui il documento è da riscrivere. Questo implica lomento della firma e della, che il club avrebbe voluto effettuare oggi in occasione della conferenza stampa di Cristiano Giuntoli. L’affare non è comunque in discussione.è già a Dimaro. Piccolo intoppo per la firma di Leo. Ilha infattito unanelle ultime ore e adesso i contratti devono essere corretti. I legali sono al lavoro per risolvere quanto prima il problema, anche perché gli azzurri avrebbero voluto presentare il difensore oggi in conferenza ...

Pubblicità

napolista : TMW: il Napoli cambia una clausola del contratto di #Ostigard, la presentazione slitta Il club lo avrebbe voluto u… - infoitsport : TMW - Il Napoli torna avanti al Rennes per Kim Min-Jae: ci sarà un blitz in Turchia - infoitsport : TMW - Kim aspetta il Napoli: blitz in Turchia per chiudere definitivamente l'operazione - infoitsport : Tmw - Giorni decisivi per Kim: è la prima scelta del Napoli - sscalcionapoli1 : Tmw – Kim aspetta il Napoli: blitz in Turchia per chiudere definitivamente l’operazione -