(Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - È stata convalidata l'esecuzione esattoriale intrapresa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ai danni diper un debito di 9di. Lo ha deciso il Tribunale civile di Latina con una sentenza dello scorso 15 luglio, che ha rigettato la sospensione delmento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. Quest'ultimo avrebbe omesso di versare Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008., in unalegale che dura da anni con l'Agenzia delle Entrate, si era da ultimo opposto almento con gli avvocati Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone. Ma per il tribunale, si legge nel dispositivo, "non si ravvisano i presupposti per la sospensione del ...

, in una battaglia legale che dura da anni con l'Agenzia delle Entrate, si era da ultimo opposto al pignoramento con gli avvocati Gabriele Escalar, Andrea Curzio e Giulia Catone. Ma per il ... Tiziano Ferro perde la battaglia con il fisco che pignora 9 milioni di euro L'Agenzia delle entrate Riscossione potrà concludere le procedure esecutive dopo la sentenza del tribunale di Latina che ha rigettato il ricorso del cantante per sospendere il pignoramento a copertura ... Si tratta solo della fase cautelare perché Ferro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le proprie ragioni ...