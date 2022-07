Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon 2022: la Germania vince la gara a squadre di carabina 3 posizioni donne (Di lunedì 18 luglio 2022) Jolyn Beer, Lisa Mueller e Anna Janssen: la Germania della carabina 3 posizioni donne ha vinto a Changwon, la gara relativa alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno. Le teutoniche, nel concorso dove l’Italia non era presente, hanno sconfitto nella finalissima la Corea del Sud (Park-Song-Lee), con il punteggio di 17-11 piazzando l’allungo decisivo nel finale del confronto. Il terzo gradino del podio, invece, se l’è preso l’india (Moudgil-Chouksey-Samra): le asiatiche hanno piegato le resistenze dell’Austria (Waibel-Ungerank-Koeck), nel Bronze Medal Match, imponendosi 16-6. Il programma del Tiro a segno proseguirà nei prossimi giorni con altre gare a ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Jolyn Beer, Lisa Mueller e Anna Janssen: ladellaha vinto a, larelativa alla quarta tappa delladeldi. Le teutoniche, nel concorso dove l’Italia non era presente, hanno sconfitto nella finalissima la Corea del Sud (Park-Song-Lee), con il punteggio di 17-11 piazzando l’allungo decisivo nel finale del confronto. Il terzo gradino del podio, invece, se l’è preso l’india (Moudgil-Chouksey-Samra): le asiatiche hanno piegato le resistenze dell’Austria (Waibel-Ungerank-Koeck), nel Bronze Medal Match, imponendosi 16-6. Il programma delproseguirà nei prossimi giorni con altre gare a ...

