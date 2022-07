Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon 2022: il giapponese Yoshioka sbanca nella pistola automatica. Mazzetti chiude 15esimo (Di lunedì 18 luglio 2022) A Changwon, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, arriva il giorno della sorpresa. nella pistola automatica maschile dai 25m infatti, il giapponese Dai Yoshioka è riuscito a prendersi la vittoria. Il nipponico classe 1985, alla sua prima affermazione a questo livello, ha superato la concorrenza del francese, e campione olimpico in carica, Jean Quiquampoix battendolo 32-31 nel testa a testa sui 40 bersagli celeri a disposizione. Un colpaccio inatteso, in un quadro, relativamente al podio, completato dal coreano Jaekyoon Lee, terzo a quota 18/30, e capace di precedere un evanescente Florian Peter, il teutonico quarto con lo score di 10/20. In casa ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) A, dove è in corso di svolgimento la quarta tappa delladeldi, arriva il giorno della sorpresa.maschile dai 25m infatti, ilDaiè riuscito a prendersi la vittoria. Il nipponico classe 1985, alla sua prima affermazione a questo livello, ha superato la concorrenza del francese, e campione olimpico in carica, Jean Quiquampoix battendolo 32-31 nel testa a testa sui 40 bersagli celeri a disposizione. Un colpaccio inatteso, in un quadro, relativamente al podio, completato dal coreano Jaekyoon Lee, terzo a quota 18/30, e capace di precedere un evanescente Florian Peter, il teutonico quarto con lo score di 10/20. In casa ...

