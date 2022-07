Tifosi del Napoli spazientiti, altro striscione contro DeLa: “Non vinceremo mai niente” (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’affare sfumato di Dybala non aiuterà certo a migliorare i rapporti tra i Tifosi del Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis. Un amore mai scoccato, nonostante una squadra riportata ai vertici del calcio italiano. I Tifosi azzurri contestano al numero uno partenopeo di non investire abbastanza nel rafforzamento della squadra e in città si inizia a respirare un clima di rassegnazione. Eloquente, in questo senso, lo striscione di contestazione affisso quest’oggi è firmato Anima Azzurra. “2004: fiutato l’affare, nasce l’azienda familiare. Ostaggi di un pezzente, non vinceremo mai niente“, è il testo del messaggio il cui destinatario è chiaramente lo stesso De Laurentiis. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’affare sfumato di Dybala non aiuterà certo a migliorare i rapporti tra idele il presidente Aurelio De Laurentiis. Un amore mai scoccato, nonostante una squadra riportata ai vertici del calcio italiano. Iazzurri contestano al numero uno partenopeo di non investire abbastanza nel rafforzamento della squadra e in città si inizia a respirare un clima di rassegnazione. Eloquente, in questo senso, lodi contestazione affisso quest’oggi è firmato Anima Azzurra. “2004: fiutato l’affare, nasce l’azienda familiare. Ostaggi di un pezzente, nonmai“, è il testo del messaggio il cui destinatario è chiaramente lo stesso De Laurentiis. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

