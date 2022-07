Tiémoué Bakayoko, il calciatore del Milan è stato fermato e perquisito dalla polizia (VIDEO) (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutta avventura per Tiémoué Bakayoko: il calciatore del Milan è stato perquisito da un poliziotto che solo dopo qualche minuto ha capito che aveva fermato il centrocampista rossonero. Tiémoué Bakayoko è stato fermato e perquisito da un poliziotto a Milano, mentre una poliziotta puntava la pistola contro qualcuno seduto nella macchina del centrocampista rossonero. Il VIDEO ha fatto in poche ore il giro del web, sulle forze dell'ordine sono piovute accuse di razzismo per il modo in cui è stato trattato il calciatore francese di origini ivoriane, prima che venisse accertata la sua identità Il VIDEO di cui ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutta avventura per: ildelda un poliziotto che solo dopo qualche minuto ha capito che avevail centrocampista rossonero.da un poliziotto ao, mentre una poliziotta puntava la pistola contro qualcuno seduto nella macchina del centrocampista rossonero. Ilha fatto in poche ore il giro del web, sulle forze dell'ordine sono piovute accuse di razzismo per il modo in cui ètrattato ilfrancese di origini ivoriane, prima che venisse accertata la sua identità Ildi cui ...

captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - fanpage : Il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato e perquisito dalla polizia: gli agenti dopo qualche secondo si a… - ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - AlfioMarciante : RT @pallonatefaccia: La polizia perquisisce un uomo di colore e intanto tiene letteralmente sottotiro l'altra persona nella sua auto. Tutto… - Langeweile__ : RT @OizaQueensday: Nella stessa Italia in cui si elogia Paola Egonu, avviene profilazione razziale per Tiémoué Bakayoko (e molte altre pers… -

