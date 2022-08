Ti mangio il cuore, trailer e prime immagini del film con Elodie, Patanè e Placido (Di lunedì 18 luglio 2022) Ti mangio il cuore, trailer e prime immagini del gangster movie di Pippo Mezzapesa con Elodie, al suo esordio cinematografico, Francesco Patanè, Michele e Brenno Placido Diffuse le prime immagini di Ti mangio il cuore, il nuovo film di Pippo Mezzapesa con protagonisti Elodie, al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè. In sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution. Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Tiildel gangster movie di Pippo Mezzapesa con, al suo esordio cinematografico, Francesco, Michele e BrennoDiffuse ledi Tiil, il nuovodi Pippo Mezzapesa con protagonisti, al suo esordio cinematografico, e Francesco. In sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution. Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica ...

