Ti mangio il cuore | il film con protagonista Elodie al cinema a Settembre

(Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo circa un anno e mezzo dalla fine delle riprese, Tiil, ilche ha come, vedrà la luce nelle saletografiche. Diretto da Pippo Mezzapesa, ilè incentrato sulla Quarta Mafia, l’organizzazione criminale radicata in Puglia. Tra gli altopiani del Gargano vi sono due famiglie, i Malatesta e i Camporeale, che si contengono il territorio e sono rivali da moltissimo tempo, tanto da essersi già sfidati in passato. Come nell’opera shakespeariana, Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, e Marilena, moglie del boss dei Camporeale, interpretata da, si innamorano. Un amore impossibile e pericoloso, che riaccenderà la faida tra le due famiglie. Ilè tratto dall’omonimo ...

