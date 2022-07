Thor | Love and Thunder ancora primo al box office USA | buon debutto per La ragazza della palude

(Di lunedì 18 luglio 2022) La potenza di fuoco diandcontinua a deflagrare al botteghino americano che registra l'ottimodel film La, interpretato da Daisy Edgar-Jones. Prosegue la corsa diandal boxamericano. Il film campione di incassi Marvel riduce i suoi introiti del 68%, ma resta saldamente in testa con altri 46 milioni di incasso che lo portano a un totale di 233,2 milioni raccolti in due settimane. A livello globale, il film ha già incassato 498 milioni. ome rivela la nostra recensione diand, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. ...

