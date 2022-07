The Office: Il Gruppo LEGO presenta il nuovo set The Office LEGO Ideas (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Gruppo LEGO lancia il nuovo set The Office LEGO Ideas per tutti gli appassionati della popolare serie comica. Dal Gruppo LEGO arriva un nuovo set dedicato a una delle serie tv più popolari di sempre, The Office LEGO Ideas. Il set è stato pensato per ricreare le scene più esilaranti e commoventi della serie statunitense, vincitrice di un Emmy Award. Gli appassionati avranno la possibilità di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso l'ufficio del "Miglior Capo del mondo" Michael Scott e di completare il proprio modellino da esposizione con 15 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022) Illancia ilset Theper tutti gli appassionati della popolare serie comica. Dalarriva unset dedicato a una delle serie tv più popolari di sempre, The. Il set è stato pensato per ricreare le scene più esilaranti e commoventi della serie statunitense, vincitrice di un Emmy Award. Gli appassionati avranno la possibilità di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso l'ufficio del "Miglior Capo del mondo" Michael Scott e di completare il proprio modellino da esposizione con 15 ...

