The Chromatica Ball | video e foto del nuovo tour di Lady Gaga

(Di lunedì 18 luglio 2022) Rimandato di due anni a causa della pandemia, finalmente ieri sera dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf è partito The. 60.000 persone hanno assistito alla prima data deldella Germanotta, che ha aperto lo show con Bad Romance. Ho già detto illegale? @pic.twitter.com/v40C8WcEzz — ?????? ???????? (@LMonstersITA) July 17, 2022 dopo questo concerto vivrò per sempre in pace grazie mother monster #pic.twitter.com/SowyKiqNtK — irenellaaa (@actuallyiree) July 17, 2022 Dopo averla vista per troppo tempo andare in giro come una delle protagoniste di The Real Housewives, Stefani è tornata a sfoggiare i look mozzafiato che l’hanno ...

Lady Gaga infatti sta per intraprendere il tour mondiale diBall che si svolgerà da luglio a settembre. Lady Gaga ha twittato: 'C'è stato un tempo in cui pensavo che non sarei mai più ...Nel frattempo si prepara al prossimo tour mondiale negli stadi,Ball , in venti date, che parte il 17 luglio a Dusseldorf in Germania e si conclude il 17 settembre a Miami . Purtroppo ... Lady Gaga, Chromatica Ball Tour, Dusseldorf: la scaletta del concerto di debutto del 17 luglio 2022 Lady Gaga ha debuttato a Dusseldorf con la prima data del Chromatica Ball Tour: ecco la scaletta del concerto Domenica 17 luglio 20220, a Dusseldorf, si è tenuta la prima data del “ Chromatica Ball To ...Lady Gaga says she is "more pain-free" than she has been in ages as she prepares to launch her 'Chromatica Ball' world tour despite battling with fibromyalgia.