Tesla ed autopilota: ecco cosa accade in Italia e perchè non è ancora il momento (Di lunedì 18 luglio 2022) Il primo luglio del 2021 si è verificato un incidente in Italia con una Tesla: il mezzo stava viaggiando con l’autopilota, non accorgendosi di un furgone che qualche chilometro prima era stato protagonista di un incidente. Tesla, 18/7/2022 – Computermagazine.itIl furgoncino era finito in mezzo alla carreggiata con i fari rivolti verso il guardrail e nessuna luce di segnalazione visibile, e la Model 3 l’ha colpito in pieno. Si aprì un caso, e a ottobre, mesi dopo l’incidente, l’avvocato del proprietario dell’auto, come riferisce l’Agi, aveva scritto a Tesla spiegando che, dall’analisi dei dati registrati dalla videocamera e dal computer di bordo, si presume che “il sistema di sicurezza del veicolo risultasse gravemente difettoso, non offrendo la sicurezza che dal medesimo ci si poteva legittimamente ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Il primo luglio del 2021 si è verificato un incidente incon una: il mezzo stava viaggiando con l’, non accorgendosi di un furgone che qualche chilometro prima era stato protagonista di un incidente., 18/7/2022 – Computermagazine.itIl furgoncino era finito in mezzo alla carreggiata con i fari rivolti verso il guardrail e nessuna luce di segnalazione visibile, e la Model 3 l’ha colpito in pieno. Si aprì un caso, e a ottobre, mesi dopo l’incidente, l’avvocato del proprietario dell’auto, come riferisce l’Agi, aveva scritto aspiegando che, dall’analisi dei dati registrati dalla videocamera e dal computer di bordo, si presume che “il sistema di sicurezza del veicolo risultasse gravemente difettoso, non offrendo la sicurezza che dal medesimo ci si poteva legittimamente ...

