Terrorismo | gup Milano | reato riqualificato | 3 anni e 4 mesi per ' Leonessa dell' Isis' 2

(Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) - L'indagine nasce dalle acquisizioni di intelligence sull'allora 21enne miliziano di origini kosovare - legato alla cerchia'autorea strage di Vienna del 2 novembre 2020 (nella quale morirono quattro persone), Kujtim Fejzulai - che, in Germania, ha sposato con rito islamico l'imputata 20enne. La pubblica accusa ha ripercorso le indagini che hanno portato all'arrestoa ragazza accusata di aver messo in atto "una continua e incessante attività di propagandae ideologiee organizzazioni terroristiche attraverso l'utilizzo dei social network (Whatsapp, Snapchat, Instagram e soprattutto Telegram) esaltando lo Stato Islamico in tutte le sue componenti". Considerata dall'accusa una sostenitriceo Stato Islamico e parte dei cosiddetti Leoni dei Balcani, ...

Pubblicità

TV7Benevento : Terrorismo: gup Milano, reato riqualificato, 3 anni e 4 mesi per 'Leonessa dell'Isis' - -

, condannata Bleona Tafallari . Ildi Milano , Livio Cristofano, ha disposto una pena di tre anni e quattro mesi per la ventenne, nata in Kosovo ma residente nel capoluogo milanese. ...Lo ha deciso, al termine del processo in abbreviato, ilmilanese Livio Cristofano che ha riqualificato l'accusa originaria diin istigazione a commettere reato. Per lei, arrestata lo ...L'indagine nasce dalle acquisizioni di intelligence sull'allora 21enne miliziano di origini kosovare - legato alla cerchia dell'autore della strage di Vienna de ...Terrorismo, condannata Bleona Tafallari. Il gup di Milano, Livio Cristofano, ha disposto una pena di tre anni e quattro mesi per la ventenne, nata in Kosovo ma residente nel ...