Terra Amara | la nuova soap turca del momento

(Di lunedì 18 luglio 2022): lasaprà come conquistarci? La domanda sorge spontanea, e la risposta, sicuramente non tarderà ad arrivare. Infatti la serie tv, approdata su canale 5 da soli pochi mesi, ha già raggiunto ottimi picchi di share, scavalcando i record di Brave & Beautiful, definitivamente messa da parte. Ebbene sì, le vicende e gli intrighi dihanno fatto breccia nei nostri cuori, incuriosendoci sempre di più. Lo stile di questa serie tv è decisamente innovativo, un punto di rottura rispetto alle sue competitor, che sono rimaste invece, legate a vecchi concept ormai superati. Perchépiace così tanto? Le caratteristiche che rendono leturche così amate, sono decisamente ...

Pubblicità

redazionetvsoap : #terraamara La #trama di #domani: cosa succederà a Zuleyha? La ragazza scoprirà che dietro le sue spalle è andato i… - LinkaTv : E' iniziato Terra Amara - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - _giulsz : sapete dove posso trovare la dizi terra amara in turco?? una mia amica vuole continuare a guardarla ma su telegram… - redazionetvsoap : #terraamara #anticipazioni Il furbastro della soap se la vedrà con Demir... - SerieTvserie : Terra Amara, anticipazioni puntate 11-15 luglio 2022 -

Nuovo appuntamento oggi lunedì 18 luglio 2022 , con la soap turca. Nella puntata odierna Zuleyha e Demir tornano dal viaggio di nozze, e lei si precipita a chiedere a Gulten se Yilmaz le abbia scritto, ignorando che lui è controllato dal Direttore della ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 luglio 2022 , alle 15.45 , Zuleyha ha appena saputo che Yilmaz è stato condannato a morte ,. La giovane scappa dalla tenuta di nascosto, ...Uno scenario quasi apocalittico. Piccioni morti sul marciapiede, spazzatura di tutti i tipi e, per chiudere in bellezza, blatte qua e là che strisciano indisturbate sul cemento rovente. Questa è l’ama ...Terra amara è ora anche in Italia. La serie tv turca infatti, è la protagonista del palinsesto pomeridiano di canale 5, prendendo il posto della ormai accantonata Brave & Beautiful. Che sorprese ci ri ...