Temptation Island, la ex protagonista e la tragica storia con il padre | "La vita mi ha impedito pure questo"

L'ex protagonista di 'Temptaion Islad' Georgette Polizzi è tornata sui social a parlare della sua vita privata, in particolare del padre. Georgette Polizzi è da poco diventata mamma della prima figlia, Sole, avuta con il compagno Davide Tresse. Una buona notizia per l'ex concorrente di 'Temptation Island', che non ha avuto una vita facile. Abbandonata dal padre, mai conosciuto, Georgette è cresciuta da sola con la madre e il suo compagno. La donna, affetta da disturbi mentali, è poi stata uccisa da quest'ultimo. Una storia personale dolorosa, accompagnata nel 2018 dall'ennesima brutta notizia: la diagnosi della sclerosi multipla. Adesso la sua vita familiare è radiosa, è felicemente sposata e ha realizzato il suo ...

