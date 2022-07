Telegram e politica | così si prepara la campagna elettorale

Leggi su formiche

(Di lunedì 18 luglio 2022) Èla prossima isola del like sulla quale si lanceranno i leader dellaitaliana. Se non si dovesse votare nella prossima primavera, ma subito dopo l’estate perché Mario Draghi non ritorna più sulle proprie scelte, questa anticipazione non rallenterà quel processo di digitalizzazione che i partiti e i leader, in modo non sempre convinto e purtroppo quasi mai strategico, stanno portando avanti. Del resto, tra le elezioni del 4 marzo del 2018 e le prossime politiche ci sono di mezzo due eccezionali scosse telluriche che hanno accelerato l’immersione della nostra socialità nella dimensione digitale: la pandemia da Covid-19 e il conflitto in Ucraina. Due frattureprofonde che hanno obbligato ancor di più i leader a comunicare in primis sulla Rete e poi utilizzando gli altri medium. Del resto, non c’è un solo politico ...