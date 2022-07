Taxi | ' Revocato lo sciopero del 20 e 21 luglio Aspettiamo sviluppi da crisi di governo'

Pubblicità

seguimi2022 : - 7m70 : Taxi: revocato lo sciopero del 21 luglio contro il governo perché non è chiaro se ci sarà un governo - nemo0703 : ???????????? SPERO CHE QUELLA POTENTE MULTINAZIONALE AMERICANA, VI FACCIA UN GRAN CULO !! ???????????? Taxi: sindacati, revo… - padovesi58a : Taxi: sindacati, revocato sciopero 20-21 luglio - LaRoss93718963 : -

Sono molte altre le agitazioni in arrivoscioperoil 20 e 21 luglio L'assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il ...lo sciopero deidel 20 e 21 luglio Roma, 18 luglio 2022 -lo sciopero deidel 20 e 21 luglio. Lo ha deciso l'assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti: nella riunione ...Roma, 18 luglio 2022 - Revocato lo sciopero dei taxi del 20 e 21 luglio. Lo ha deciso l'assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti: nella riunione di oggi è stato ritenuto più opportuno attendere ...I tassisti hanno deciso di rinviare lo sciopero inizialmente programmato per il 20 e 21 luglio. Il motivo La crisi di governo. Taxi, revocato lo sciopero del 20 e 21 luglio “per la crisi del governo” ...