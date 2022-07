Taxi | i sindacati annunciano | revocato lo sciopero del 20 e 21 luglio

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: L'assemblea nazionale dei sindacati dei tassisti ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il 20 e 21 luglio a causa… - Lopinionista : Taxi: sindacati, revocato lo sciopero del 20 e 21 luglio - Radio1Rai : ??#Sciopero Revocata la protesta dei #taxi prevista per il 20 e 21 luglio. La decisione dei sindacati legata alla cr… - CorriereAlpi : Taxi: sindacati, revocato sciopero 20-21 luglio - il_piccolo : Taxi: sindacati, revocato sciopero 20-21 luglio -

La crisi di governo ha portato l'assemblea nazionale a prendere questa decisione. I rappresentanti torneranno a riunirsi per valutare eventuali nuove forme di ...L'assemblea nazionale deidei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il 20 e 21 luglio a causa della crisi di governo.ROMA - L'assemblea nazionale dei sindacatidei tassisti, riunitasi oggi, ha deciso di revocare lo sciopero previsto per il 20 e 21 luglio a causa della ...La crisi di governo ha portato l'assemblea nazionale a prendere questa decisione. I rappresentanti torneranno a riunirsi per valutare eventuali nuove forme di protesta ...